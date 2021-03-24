14:43 24 Марта 2021Политика
Российское правительство присоединится к участию в акции "Час Земли"
Дом Правительства РФ традиционно примет участие в акции "Час Земли". Освещение здания будет отключено в субботу на один час.
Дом Правительства РФ традиционно примет участие в акции "Час Земли". Освещение здания будет отключено в субботу на один час.
Здание российского правительства по традиции присоединится к международной экологической акции "Час Земли" — его подсветка будет отключена на время проведения мероприятия.
Ожидается, что в Москве будет отключено освещение и других зданий, сооружений и городских территорий.
Ежегодная акция "Час Земли" состоится 27 марта. В этом году кампания будет посвящена теме открытости экологической информации.