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14:43   24 Марта 2021
Политика

Российское правительство присоединится к участию в акции "Час Земли"

Российское правительство присоединится к участию в акции "Час Земли"

Дом Правительства РФ традиционно примет участие в акции "Час Земли". Освещение здания будет отключено в субботу на один час.

Здание российского правительства по традиции присоединится к международной экологической акции "Час Земли" — его подсветка будет отключена на время проведения мероприятия.

Ожидается, что в Москве будет отключено освещение и других зданий, сооружений и городских территорий.

Ежегодная акция "Час Земли" состоится 27 марта. В этом году кампания будет посвящена теме открытости экологической информации.

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#россия #правительство #час земли

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