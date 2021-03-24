Российское правительство присоединится к участию в акции "Час Земли"

Дом Правительства РФ традиционно примет участие в акции "Час Земли". Освещение здания будет отключено в субботу на один час.

Дом Правительства РФ традиционно примет участие в акции "Час Земли". Освещение здания будет отключено в субботу на один час.

Здание российского правительства по традиции присоединится к международной экологической акции "Час Земли" — его подсветка будет отключена на время проведения мероприятия.

Ожидается, что в Москве будет отключено освещение и других зданий, сооружений и городских территорий.

Ежегодная акция "Час Земли" состоится 27 марта. В этом году кампания будет посвящена теме открытости экологической информации.