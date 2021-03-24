Владимир Зеленский узаконил национализацию "Мотор Сич"

Завод "Мотор Сич" станет собственностью Украины. Президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Завод "Мотор Сич" станет собственностью Украины. Президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Глава Незалежной узаконил национализацию завода, который занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее вынес такое решение. Зеленский ввел его в действие в среду. В СНБО назвали решение "неотложной мерой по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.