Кот, похожий на предводителя нацистов, стал причиной скандала.

Ведущая прогноза погоды Алена Ли на одном из телеканалов Канзас-Сити (город в американском штате Миссури) показала зрителям фотографию белого кота с черным пятном под носом. Животное назвали «Китлером» по аналогии с именем основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Изображение показали в рамках рубрики «Котодень» (Caturday), в которой люди демонстрируют смешные фотографии своих питомцев.

Пока фотография «Китлера» красовалась на экране, Алена Ли шутила, что кот также похож на легендарного актера Чарли Чаплина. Телезрителям насмешки ведущей не пришлись по вкусу: от Алены Ли потребовали публичных извинений, сообщает информационное агентство Jewish Telegraphic Agency («Еврейское телеграфное агентство» — англ.).

Через некоторое время журналистка попросила прощения за неудачную шутку.

«Я понимаю, что допустила ошибку, но, используя присланную мне фотографию кота, я не хотела никого задеть или обидеть. В будущем я буду более ответственно относиться к выбору снимков для программы», — написала Алена Ли в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что героизация коллаборационистов стала элементом госполитики в ряде стран. Россия не будет следовать их примеру и не позволит реабилитировать основателя немецкого нацизма Адольфа Гитлера и фашизм.