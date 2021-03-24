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14:20   24 Марта 2021
Происшествия

Дагестанский преподаватель ОБЖ случайно взорвался перед учениками

Дагестанский преподаватель ОБЖ случайно взорвался перед учениками

Учебная граната взорвалась в руках у преподавателя ОБЖ во время урока. Инцидент произошел в одной из школ Хасавюрта.

По предварительным данным, 36-летний учитель демонстрировал школьникам УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) и неумышленно привел его в действие. При взрыве педагогу оторвало фаланги четырех пальцев, его увезли в больницу. Никто из учеников не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Тверской области самодельная петарда взорвалась в руках у подростка. Мальчику оторвало три пальца на левой руке, его увезли в больницу.

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#дагестан #граната #обж

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