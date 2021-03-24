«Это катастрофа»: Вассерман о последствиях национализации «Мотор Сич» для Украины

Китайская обида дорого обойдется Украине, предупреждает политический консультант Анатолий Вассерман.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации запорожского завода «Мотор Сич». Бизнес-скандал, переросший в дипломатический конфликт, подходит к концу, но ничего хорошего украинскому народу такая национализация не сулит.

Миллиарды долларов, вложенных в предприятие, китайским покупателям никто не вернул: теперь Киев рискует столкнуться с решительными действиями Пекина.

История украино-китайского сотрудничества начиналась оптимистично. С 2016 года бизнесмены из Китая инвестировали в погибающий «Мотор Сич» и постепенно выкупили большинство акций предприятия. КНР намеревалась стать основным рынком сбыта для запорожского завода, оказавшегося в крайне тяжелой ситуации после запрета украинских властей от 2014 года поставлять свою продукцию в Россию.

Но в августе 2019-го стало известно, что в администрации президента США намерены ни в коем случае не допустить продажу завода Китаю. Вашингтон своего добился: последнее решение Зеленского, принятое под давлением американских дипломатов, обернется катастрофой для страны, отмечает эрудит и политолог Анатолий Вассерман.

Старейшее в России предприятие по изготовлению авиамоторов («Мотор Сич» основан в 1907 году) для китайцев представляло ценность с точки зрения технологий, а руководство США это прекрасно понимало.

«Китайцы купили "Мотор Сич" именно в расчете на то, что получат какие-то серьезные технологии в части разработки и производства авиамоторов, а надо сказать что собственные китайские авиамоторы, в основном, копии авиамоторов иностранных компаний, причем сделанные с опозданием. Американцы спохватились именно для того, чтобы Китай ничего не получил», — объяснил Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

Фактически, украинские власти оказались «меж двух огней»: сделка с Китаем положительно сказалась бы на экономических интересах Украины, но обернулась сложностями в отношениях с ключевым украинским союзником — Соединенными Штатами. В обратном же случае был неизбежен конфликт с Пекином.

Киев, ныне полностью подчиненный американцам, подчеркивает Вассерман, выбрал второй вариант и выполнил указание администрации США. Теперь Украина столкнется с множеством тяжелых последствий, констатирует политолог. 3,6 миллиардов долларов, вложенных китайцами, помогали заводу держаться на плаву более 5 лет, но после разрыва сделки не вернутся инвесторам — те, мягко говоря, недовольны и разочарованы.

«Во-первых, китайцы очень обиделись. А китайская обида, как правило, выражается в серьезных действиях. Не берусь гадать, как именно китайцы отомстят за потерю денег, и главное — за потерю лица, поскольку в этом конфликте американцы вытерли о них ноги. Как Китай будет мстить американцам — не знаю, но украинским властям я не позавидую», — заявил Вассерман.

Кроме того, национализация «Мотор Сич» фактически исключает будущие иностранные инвестиции в экономику Украины. Причем исключает полностью, говорит эксперт: никто не будет вкладываться «туда, где тебя могут обворовать, да еще и обворовать по приказу американцев».

«Теперь у Киева нет надежды на поступление в страну денег, кроме кредитов Международного валютного фонда. А кредиты еще и возвращать надо. Для Украины это катастрофа», — заключил Вассерман.

В советские времена запорожский завод «Мотор Сич» был лидирующим в Европе предприятием и одним из крупных достижений Советского Союза. До 2014 года он оставался глубоко интегрированным в систему российской авиационной промышленности и работал только благодаря российским инвестициям, отмечал ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью «Политике Сегодня». Подробнее читайте в нашей статье.