Борисов предсказал разрыв сотрудничества РФ и США в сфере высоких технологий

Вашингтон будет разрывать контракты с Москвой в области высоких технологий в одностороннем порядке. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Вашингтон будет разрывать контракты с Москвой в области высоких технологий в одностороннем порядке. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Политик дал комментарий в связи с новым санкционным списком США. По его словам, речь идет и о сфере высокотехнологичной продукции. В эту область можно включить все что угодно в одностороннем порядке, констатировал Борисов.

"Я думаю, они и предупреждать не будут", — высказался вице-премьер в беседе с журналистами.

Борисов предположил, что Вашингтон разорвет те контракты, которые захочет. В конце 2020 года агентство Reuters со ссылкой на своих информаторов сообщило, что США готовы объявить о связях 89 китайских и 28 российских компаний с вооруженными силами. Внесение в такой список не позволит организациям покупать широкий спектр американской продукции и технологий.