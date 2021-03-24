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14:11   24 Марта 2021
Происшествия

Восемь вахтовиков пострадали в драке на стройке в Белокаменке

Восемь вахтовиков пострадали в драке на стройке в Белокаменке

Восемь человек получили травмы после массовой драки вахтовиков в поселке Белокаменка Мурманской области.

Конфликт произошел между рабочими объекта "Новатэк". По информации СМИ, вахтовики повздорили в столовой. Кто-то занял чужое место, в результате чего подрались около сотни мужчин.

Правоохранителей заинтересовал инцидент. Стражи порядка разыскивают зачинщиков конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Драка произошла на строительной площадке по производству крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск". На объекте в Белокаменке трудятся около 11 тыс. человек.

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#драка #мурманская область #вахтовики #Белокаменка

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