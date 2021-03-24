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14:05   24 Марта 2021
Экономика

Эксперт Улатов оценил перспективы рубля на фоне рыночной неопределенности

Эксперт Улатов оценил перспективы рубля на фоне рыночной неопределенности

Корректировки рубля в положительную сторону случатся, когда уровень неопределенности на рынке будет снижен.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов поделился своим мнением относительно наиболее довлеющих над российской национальной валютой факторов, определяющих ее курс на фондовом рынке. Он рассказал об этом в интервью телеканалу "360".

Улатов считает, что рубль теряет позиции к доллару и евро из-за непредсказуемости на бирже и санкционных рисков в отношении государственного долга России. По его мнению, есть две группы факторов — фундаментальные и спекулятивные.

Среди фундаментальных факторов эксперт выделяет падение цен на нефть в связи с сохранением локдауна в ФРГ. Спекулятивные факторы включают изменение инвесторского поведения и постоянные угрозы санкций в отношении России. Улатов поясняет, что инвесторы изменили свою стратегию после повышения турецким ЦБ процентной ставки. Эксперт полагает, что наличие неопределенности будет продолжать влиять на курс рубля.

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