В Кремле отреагировали на решение ЦБ поменять города на банкнотах

Центробанк не согласовывал с Кремлем решение изменить изображения городов на банкнотах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Центробанк не согласовывал с Кремлем решение изменить изображения городов на банкнотах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Банк России и не должен этого делать. Решение при выборе банкнот регулятор принимает абсолютно самостоятельно, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Песков также посоветовал обращаться в ЦБ за объяснением, почему выбор пал на те или иные города.

Центробанк РФ ранее объявил, что в 2021–2025 годах изменит дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Предполагается, что к изображенным на этих купюрах Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург.