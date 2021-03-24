РФ станет полноправным членом Международной организации по миграции
Госдума подписала закон «О принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции». Таким образом, РФ станет полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ), в которой с 1992 года была в статусе наблюдателя.
МОМ — ведущее межправительственное учреждение в области миграции, основанное в 1951 году. Организация взаимодействует с правительственными,межправительственными и неправительственными организациями.
Членство РФ, по мнению Комитета по международным делам, позволит стране эффективнее реализовывать национальную миграционную политику, активно продвигать свои интересы и приоритеты на международной арене.
Бюджет МОМ состоит из ежегодных взносов государств. Ее устав определяет статус Организации, цели и функции, структуру и компетенцию ее органов, права и обязанности государств-членов и финансовые основы деятельности.
По данным на март 2019 года, в состав МОМ входит 173 государства. Согласно спискам на ноябрь 2020 года, девять стран остаются в статусе наблюдателей.