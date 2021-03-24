ГД приняла закон «О принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции».

Госдума подписала закон «О принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции». Таким образом, РФ станет полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ), в которой с 1992 года была в статусе наблюдателя.

МОМ — ведущее межправительственное учреждение в области миграции, основанное в 1951 году. Организация взаимодействует с правительственными,межправительственными и неправительственными организациями.

Членство РФ, по мнению Комитета по международным делам, позволит стране эффективнее реализовывать национальную миграционную политику, активно продвигать свои интересы и приоритеты на международной арене.

Бюджет МОМ состоит из ежегодных взносов государств. Ее устав определяет статус Организации, цели и функции, структуру и компетенцию ее органов, права и обязанности государств-членов и финансовые основы деятельности.

По данным на март 2019 года, в состав МОМ входит 173 государства. Согласно спискам на ноябрь 2020 года, девять стран остаются в статусе наблюдателей.