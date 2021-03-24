Появилось видео роковой драки для чемпиона ММА Хадзиева

Опубликованы кадры драки, в которой погиб чемпион ММА Алан Хадзиев. Камеры видеонаблюдения засняли потасовку, ставшей роковой для спортсмена.

Опубликованы кадры драки, в которой погиб чемпион ММА Алан Хадзиев. Камеры видеонаблюдения засняли потасовку, ставшей роковой для спортсмена.

Драка произошла в Северной Осетии в ночь на 23 марта. На видео запечатлены двое мужчин, которых пытаются разнять посетители ресторана. В итоге конфликт закончился массовой потасовкой. Вдруг один из дерущихся достал нож и набросился на оппонентов. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Хадзиев получил ранение и скончался в больнице. СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Расследование обстоятельств происшествия продолжается.