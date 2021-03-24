«Воевать умением»: удержит ли Рогозин «Роскосмос» после нападок Кудрина

Главе космической госкорпорации снова прочат отставку. По словам эксперта, президент пока не готов увольнять Дмитрия Рогозина.

Весной 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин вынес неутешительный приговор отечественной космической отрасли: «Россия отстала навсегда. Вот и все». В тот день американский предприниматель Илон Маск запустил в небо свой корабль Crew Dragon, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на страницах Twitter кричал «Браво!» ему и главе NASA Джиму Брайденстайну.

Dear @JimBridenstine, it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system — РОГОЗИН (@Rogozin) May 31, 2020

За прошедший год тон одного из главных российских экономистов по отношению к Роскосмосу не поменялся: на минувшей встрече Кудрина с президентом Владимиром Путиным вновь прозвучала фамилия главы госкорпорации. Рядом стояли «нецелевые» траты и «нарушения нормативов финансирования».

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый [2020] год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств», — сетовал Кудрин.

Путин реагировал сухо: «Вы мне сказали об этом в начале». Действительно, к чему слова, если подобные доклады Кудрина уже стали негласной традицией. Меняются только цифры: в 2019 году Счетная палата нашла у Роскосмоса нарушений на 50 миллиардов рублей, что, впрочем, является несомненным успехом по сравнению с 2017 годом (тогда экономисты насчитали 760 миллиардов).

В ответ Рогозин писал письма всем руководителям входящих в Роскосмос предприятий и грозился «персональной ответственностью» виновникам подобных отчетов. Нынешний доклад Алексея Кудрина переполоха в госкорпорации уже не вызвал. Все выявленные нарушения, как выяснилось, относятся «исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов», а нецелевые 30 миллиардов рублей, к слову, «не носят материального характера».

К таким цифрам Кудрин относится с опаской. Когда кто-либо из чиновников говорит о многомиллиардных вложениях в оборонную промышленность или научные отрасли, в председателе Счетной палаты начинает брать верх либеральное начало. Главное – это здоровая конкуренция, а не чрезмерные траты, считает экономист.

Так он считал и в 2013 году, когда, будучи в должности министра финансов, вступил в спор с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым. Разногласия родились из-за желания последнего вложить 20 триллионов рублей в оборону. Алексей Кудрин, отчетливо слышавший треск бюджета после кризиса 2010 года, на такой шаг пойти не мог. Недопонимание переросло в конфликт, который закончился отставкой Кудрина.

2013 год для экономиста был богат на перепалки и противостояние с будущим главой Роскосмоса началось именно тогда. Ответственного за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера Рогозина Кудрин обвинил в «милитаризации России». Тот попросил министра «не кликушествовать» и не «подыгрывать Западу».

С тех пор Алексей Кудрин не «кликушествует», а сухо объявляет об очередных многомиллиардных нарушениях со стороны Роскосмоса. Последнюю встречу главы Счетной палаты с Путиным политологи в очередной раз нарекли «признаком скорой отставки Рогозина». Telegram-канал «Незыгарь», имеющий репутацию поставщика инсайдов из Кремля, вокруг да около ходить не стал:

«В отставку в этом году уйдет и Рогозин», — сообщали авторы канала в начале февраля.

Коней, как известно, на переправе не меняют, и президент Путин всегда славился приверженностью этому принципу, рассуждает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Доверие главы государства Рогозин не растеряет и на этот раз. Сколько бы эксперты не прочили главе Роскосмоса возможную отставку, терпения Путина пока хватает.

«Я думаю, что Рогозин устоит. В этот раз поможет доверие, которое президент ему оказывал уже не один раз. Дело в том, что с Рогозиным уже много раз было то странное состояние, когда все вокруг ощущали слабость его позиций. Но каждый раз президент оказывал ему какие-то дополнительные знаки. Мне кажется, что то же самое произойдет и сейчас. Не до того плохая ситуация, чтобы космическая корпорация меняла главу», — объяснил политолог.

«Вот и все» в отношении Рогозина Кудрину сказать пока не суждено, убежден Куртов. Роскосмос сохраняет статус «рекордсмена» по числу «нецелевых» средств, а Владимир Путин остается немногословен в беседах с главой госкорпорации. Их последняя встреча датирована 20 февраля, и на ней Рогозин отчитался о стопроцентном выполнении гособоронзаказа.

«Политика Сегодня» уже писала о прогнозах экспертного сообщества, которое не устает предрекать Роскосмосу кадровые перестановки. Баланс сил остается прежним: во внутриклановой борьбе Рогозина нельзя причислить к той или иной кремлевской башне, поэтому поддержки, кроме президентской, у него нет. Только и остается, что «воевать умением», как сам чиновник сообщил Telegram-каналу «Незыгарь» 12 марта: