Севший на мель 400-метровый контейнеровоз образовал пробку в Суэцком канале

Продолжить движение по транспортной артерии не могут более 100 судов.

Севший на мель 23 марта контейнеровоз компании Evergreen полностью заблокировал Суэцкий канал. Сейчас в регионе скопилось более сотни судов — все они не могут продолжить движение. По оценке Bloomberg, это может привести к сбою в глобальных поставках энергоносителей.

На днях 400-метровый контейнеровоз Ever Given направлялся под панамским флагом из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). По утверждению компании Evergreen, судно, рассчитанное на 20 тысяч морских контейнеров, село на мель в южной части Суэцкого канала из-за погодных условий.

NEW ???? The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is blocked with no ships, vessels able to pass it because someone accidentally got stuck with their giant “Evergreen” container ship pic.twitter.com/f934KjlZkT