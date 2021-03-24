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15:24   24 Марта 2021
Весь мир

Севший на мель 400-метровый контейнеровоз образовал пробку в Суэцком канале

Севший на мель 400-метровый контейнеровоз образовал пробку в Суэцком канале

Севший на мель 23 марта контейнеровоз компании Evergreen полностью заблокировал Суэцкий канал. Сейчас в регионе скопилось более сотни судов — все они не могут продолжить движение. По оценке Bloomberg, это может привести к сбою в глобальных поставках энергоносителей.

На днях 400-метровый контейнеровоз Ever Given направлялся под панамским флагом из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). По утверждению компании Evergreen, судно, рассчитанное на 20 тысяч морских контейнеров, село на мель в южной части Суэцкого канала из-за погодных условий.

«Примерно в шести морских милях от южной границы канала судно, по всей видимости, столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, который заставил корпус отклониться от курса и случайно сесть на мель», — передает сообщение Evergreen Marine Financial Times.

В результате инцидента полностью заблокировалось движение в обе стороны в южной части транспортной артерии, передает Bloomberg. Из региона не может выбраться более сотни судов. Газета Financial Times, ссылаясь на представителя компании TankerTrackers, сообщает, что на их борту находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

На данный момент контейнеровоз находится у берегов Египта, он окружен буксирами. По оценке Bloomberg, операция по снятию судна с мели продлится еще около двух дней. Пока попытки сдвинуть Ever Given не увенчались успехом.

Суэцкий канал — основной путь для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Каждый день через водную артерию проходит около 600 тысяч баррелей сырой нефти. В обратную сторону по каналу поставляют мазут и нафту.

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#египет #пробка #контейнеровоз #суэцкий канал

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