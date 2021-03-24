Новый дизайн купюр. Как в регионах восприняли идею Банка России

Ярославль «будет биться», Нижний Новгород радуется, Красноярск смирился и предложил альтернативу. О чем еще говорят в регионах на фоне изменения дизайна российских купюр?

Красноярск предложил Центробанку обновлять дизайн национальных купюр каждые 20 лет. Об этом написал в Instagram мэр города Сергей Еремин. Он призвал земляков не унывать из-за того, что Коммунальный мост, часовня и ГЭС вскоре исчезнут с бумажной «десятки».

«Далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией», — отметил мэр.

Но далеко не все регионы с таким же энтузиазмом встретили решение Банка России изменить дизайн купюр. В Ярославле новость о том, что с тысячерублевой банкноты вскоре исчезнет скульптура князя Ярослава Мудрого и церковь Иоанна Предтечи, восприняли в штыки.

Глава областного департамента туризма Владимир Лысенко в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что за право красоваться на бумажных деньгах власти региона будут «биться до конца».

«Мы запросим информацию, попытаемся узнать, по какому принципу они решили, что на тысячной купюре должен быть Нижний Новгород. Надеюсь, что будет какое-то общественное обсуждение, голосование, дана возможность высказаться. Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город», — подчеркнул Лысенко.

Отметим, что именно Нижний Новгород первым отреагировал на новость от Центробанка. Спустя всего пару часов мэр города Юрий Шалабаев поделился радостью с согражданами в Instagram, отметив, что это известие стало приятным сюрпризом к грядущему 800-летию их малой родины.

«У нас в городе много знаковых мест, которые могут украсит самую часто используемую купюру: Кремль и Нижегородская Ярмарка, памятник Чкалову с Чкаловской лестницей, и, конечно, Стрелка с собором Александра Невского и нашим стадионом», – написал нижегородский мэр.

Также мэр напомнил, что пятью годами ранее Нижний Новгород уже пытался попасть на банкноты номиналом в 200 или 2 тыс. рублей и даже вошел в десятку лидеров всероссийского голосования. Но тогда пальма первенства досталась Севастополю и Дальнему Востоку.

Еще один город, недовольный своим предстоящим исчезновением с банкнот — Хабаровск. Раньше его виды на мост через реку Амур и памятник Муравьеву-Амурскому украшали купюру достоинством в 5 тыс. рублей. По решению ЦБ, на замену им придут достопримечательности Екатеринбурга. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале раскритиковал эту затею.

«Убрать Хабаровск с купюры в 5000 [рублей — прим. ред.] будет большой ошибкой», — написал Дегтярев.

В комментариях под постом Банка России в Instagram некоторые пользователи Сети предположили, что решение ЦБ могут быть продиктованы неким рейтингом городов. А кто-то и вовсе выдвинул теорию, что города, изображение которых убрали с купюр, чем-то «провинились».

«Размышления об эфемерных наказаниях тоже неверный подход. Почему те или иные города [были выбраны для изображения на купюрах – прим. ред.], нужно спрашивать в ЦБ, а не у нас», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вчера, 23 марта, Центробанк объявил о планах в течение ближайших четырех лет обновить дизайн всех бумажных денег, кроме тех, что были выпущены недавно — номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Свое решение регулятор объяснил желанием осовременить национальную валюту, ведь ее внешний вид не менялся последние 30 лет. Первые обновленные купюры поступят в обращение уже в следующем году.