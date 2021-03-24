Путин в охотничьем костюме за рулем вездехода поразил финнов

Жители Финляндии оценили роскошный охотничий костюм президента России Владимира Путина и поездку лидера на вездеходе. Об этом рассказала журналистка Анна-Лена Лаурен.

Жители Финляндии оценили роскошный охотничий костюм президента России Владимира Путина и поездку лидера на вездеходе. Об этом рассказала журналистка Анна-Лена Лаурен.

Автор HBL заметила, что Путин разъезжал по тайге на гусеничном вездеходе и ловко выпрыгивал из него в сугробы. Журналистка допустила, что российский лидер хотел продемонстрировать образ "настоящего мужчины". По ее мнению, глава РФ мог также попытаться "унизить" президента США Джо Байдена, который старше его на десять лет и недавно упал на трапе самолета.

Кремль опубликовал видео с отдыха Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Лаурен предположила, что цель ролика — показать политика крутым и деятельным, но в то же время обычным русским человеком.