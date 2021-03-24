Британский МИД намерен пожаловаться НАТО на "российскую угрозу"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб собирается выступить на министерской встрече НАТО по России с призывом противостоять "российской угрозе".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб собирается выступить на министерской встрече НАТО по России с призывом противостоять "российской угрозе".

Глава Форин Офис убежден, что члены НАТО должны найти способ наказать Россию, чтобы она реально ощутила на себе последствия своих действий, которые Рааб назвал "враждебными". Он собирается выступить с настоящим докладом, чтобы раскрыть все аспекты "российской угрозы": от гиперзвуковых ракет до "дезинформации о коронавирусе".

Британское правительство приняло 16 марта новую оборонную доктрину, в которой Россия и Китай названы главными угрозами. Министерство иностранных дел РФ выразило сожаление по поводу конфронтационной политики Лондона, который сделал очередной шаг к уничтожению российско-британских отношений.