Госдума в третьем чтении приняла поправки о госзащите борцов с террором

Борцы с терроризмом и сотрудники войск Росгвардии будут защищены на государственном уровне. Госдума РФ в окончательном чтении приняла соответствующие поправки.

Борцы с терроризмом и сотрудники войск Росгвардии будут защищены на государственном уровне. Госдума РФ в окончательном чтении приняла соответствующие поправки.

Гражданские служащие органов внешней разведки и Министерства обороны РФ будут обеспечены госзащитой. Речь идет о борцах с терроризмом или об участниках специальных операций. Сотрудники Росгвардии также будут подлежать государственной защите, говорится в сообщении на сайте Госдумы.