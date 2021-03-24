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13:22   24 Марта 2021
Политика

Госдума в третьем чтении приняла поправки о госзащите борцов с террором

Госдума в третьем чтении приняла поправки о госзащите борцов с террором

Борцы с терроризмом и сотрудники войск Росгвардии будут защищены на государственном уровне. Госдума РФ в окончательном чтении приняла соответствующие поправки.

Гражданские служащие органов внешней разведки и Министерства обороны РФ будут обеспечены госзащитой. Речь идет о борцах с терроризмом или об участниках специальных операций. Сотрудники Росгвардии также будут подлежать государственной защите, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

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#госдума #закон #росгвардия

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