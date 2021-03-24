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13:22   24 Марта 2021
Происшествия

У найденного в петербургском парке мертвого ребенка были отрезаны конечности

У найденного в петербургском парке мертвого ребенка были отрезаны конечности

Школьники нашли скелетированные останки ребенка в парке на юго-западе Петербурга. Оказалось, что у погибшего были удалены конечности.

О жуткой находке детей правоохранителям рассказала местная жительница. При осмотре места происшествия оперативники зафиксировали, что труп лежал у входа в парк на расстоянии 500 метров от жилого дома.

Его передали в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, определить пол ребенка пока не удалось. Следователи осмотрели местность и изъяли четыре пакета, пластиковые бутылки и окурки. Одежды на покойном не было, передает РЕН ТВ.

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#ребенок #скелет #Южно-Приморский парк

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