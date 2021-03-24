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13:08   24 Марта 2021
Политика

Законопроект об ужесточении регулирования НКО-иноагентов приняли в Госдуме

Законопроект об ужесточении регулирования НКО-иноагентов приняли в Госдуме

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает требования к работе некоммерческих организаций-иноагентов. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

Принятая инициатива относится также к структурным подразделениям иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Проект закона предлагает расширить понятие "иностранные источники" и запретить регистрацию НКО-иноагентов в жилых помещениях.

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