13:08 24 Марта 2021Политика
Законопроект об ужесточении регулирования НКО-иноагентов приняли в Госдуме
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает требования к работе некоммерческих организаций-иноагентов. Об этом свидетельствует соответствующий документ.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает требования к работе некоммерческих организаций-иноагентов. Об этом свидетельствует соответствующий документ.
Принятая инициатива относится также к структурным подразделениям иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Проект закона предлагает расширить понятие "иностранные источники" и запретить регистрацию НКО-иноагентов в жилых помещениях.