Барнаульский суд вынес приговор хоккеисту за ДТП с погибшим голкипером "Динамо-Алтай"

Суд приговорил 22-летнего хоккеиста из команды "Динамо-Алтай" Данилу Тимченко к пяти годам условно за смертельное ДТП, в котором погиб голкипер этой же команды Вадим Орехов.

Суд приговорил 22-летнего хоккеиста из команды "Динамо-Алтай" Данилу Тимченко к пяти годам условно за смертельное ДТП, в котором погиб голкипер этой же команды Вадим Орехов.

Тимченко также лишили водительского удостоверения на 2,5 года. Барнаульский суд установил, что 25-летний вратарь был пассажиром автомобиля Land Rover, а за рулем в состоянии алкогольного находился другой вратарь команды — Тимченко. Не справившись с управлением, он врезался в столб. Водитель отделался травмами, его коллега от полученных травм скончался.

Вадим Орехов был уроженцем Новосибирска. Свою профессиональную карьеру он начал в "Сибирских Снайперах", а после выступал за такие клубы, как "Сарматы", "Тамбов", "Горняк" и другие. Последним клубом для него стал ВХЛ-Б "Динамо-Алтай", здесь он отыграл всего четыре матча.