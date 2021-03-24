После указа о запрете на владение, который президент РФ Владимир Путин подписал год назад, более 500 земельных участков на полуострове остались без собственников.

Более 500 участков в Крыму остались без хозяев после того, как правительство РФ запретило иностранным гражданам и компаниям владеть землей на полуострове, сообщило издание «РБК».

По последним данным Росреестра, на 1 января 2021 года во владении иностранных граждан в Крыму осталось 11 тыс. наделов.

Указ президента России Владимира Путина о запрете владения земельными участками иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами вступил в силу 20 марта 2021 года.

Под запрет попали земельные участки на территории Крыма, в частности, Севастополя, а также Астраханской и Калининградской областей.

Согласно указу, с момента вступления в силу, иностранные граждане обязаны передать права на землю в течении года. Иначе, по сообщению Росреестра, власти в принудительном порядке продадут участки.