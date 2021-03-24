Sohu: ВМФ РФ оказали «вежливый» прием кораблям НАТО в Черном море

Россия направила корабли в регион в тот момент, когда Украина проводила совместные учения с НАТО.

Россия резко ответила на совместные учения Военно-морских сил Украины и боевых кораблей НАТО в Черном море. Об этом сообщили аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты напомнили, что не так давно украинский флот завершил учения в акватории Черного моря. В операции принимали участие катерная тактическая группа ВМС страны, а также отряд военных судов Турции, Румынии и Испании.

Подобные маневры на фоне напряженной обстановки в Донбассе аналитики Sohu интерпретировали как прямую провокацию против России. Впрочем, на действия союзников российские моряки ответили своими тактическими маневрами.

«Россия на фоне учений украинских и западных флотов направила в море свои корабли. Сделано это было таким образом, что иностранные военные оказались сильно ограничены в размахе своих маневров», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

В Sohu заметили, что российские боевые корабли тренировались уничтожать морского противника в непосредственной близости от группировки НАТО. При этом позиции ВМФ РФ были настолько неудобны для Альянса, что попросту перекрывали им путь к берегам Крыма и держали их в постоянном напряжении.

Приблизиться к полуострову гипотетический противник не смог бы из-за оснащенных ракетами фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Не пришелся по душе западным флотам и ограниченный район действий, констатировали китайские специалисты. Так, ВМФ РФ смог показать иностранным кораблям, что они — нежеланные гости на «заднем дворе страны».

«Страны НАТО и Россия провели военно-морские учения в одном и том же морском районе одновременно. Таким образом, Черное море превращается в площадку для глобального противостояния РФ и Запада», — отметили в Sohu.

Китайские эксперты обратили внимание, что регион давно вошел в сферу интересов США. Вашингтон стремится разместить там базу для своих военных кораблей. Впрочем, возвращение Крыма в состав России несколько остудило пыл американцев.

«К сожалению, для западных стран безопасность Украины не имеет большого значения. Поэтому они используют ее для сдерживания России, в том числе и на Черном море. Москве в ответ на эти провокации приходится забывать о своей вежливости и встречать соперников не самыми приятными для них способами», — констатировали авторы статьи.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилил свое присутствие в Черном море и сотрудничество с Грузией и Украиной, а также планирует продолжать работать в этом направлении.