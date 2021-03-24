Минфин назвал топ-5 российских регионов-должников

Министерство финансов РФ опубликовало документ с суммами долгов регионов перед государством. Недоимки исчисляются миллиардами рублей.

Российские регионы к марту задолжали в государственный бюджет почти 2,5 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства финансов.

Абсолютный лидер в списке — Московская область. Размер госдолга там насчитывает почти 260 млрд рублей. Отмечается, что больше половины суммы приходится на ценные бумаги.

Второе место антирейтинга заняла Свердловская область с задолженностью в 120,9 млрд рублей, большую часть которой также составляет недоимка по ценным бумагам.

Далее в списке Минфина числится Краснодарский край с показателем в 102 млрд рублей, почти 70% из которых регион получил в кредит из бюджета РФ.

На четвертой строчке разместилась Республика Татарстан с суммой госдолга, превышающей 97 млрд рублей. Замыкает пятерку «лидеров» город Санкт-Петербург — он должен вернуть в федеральную казну 85 миллиардов.

Согласно документу Минфина, в стране есть только один город, который не должен государству ни копейки — это Севастополь. А наименьший долг перед РФ значится у Алтайского края (1,7 млрд) и Республики Тыва (1,8 млрд).