«Коррупция — процесс командный»: кто сменит Белозерцева в Пензе и при чем тут Фургал

Кресло губернатора Пензенской области еще не успело остыть, но уже скоро оно перестанет быть вакантным.

Кресло губернатора Пензенской области еще не успело остыть после ареста Ивана Белозерцева, уже лишенного поста по утрате президентского доверия, а имя потенциального, но временного главы региона уже названо. Это сенатор Совфеда Олег Мельниченко, заявило 22 марта агентство РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Новый старый кандидат

О наиболее вероятной кандидатуре Мельниченко местные Telegram-каналы писали еще до РБК. На ней «звезды сошлись» как нельзя удачно: во-первых, сенатор представляет в Совете Федерации родную Пензенскую область. Во-вторых, является выпускником «школы губернаторов» РАНХиГС по подготовке кадрового президентского резерва.

Мельниченко прочат губернаторское место не в первый раз. Перед сентябрьскими выборами 2020 года в переизбрании Белозерцева политологи сомневались и называли в качестве возможных выдвиженцев Мельниченко и Вячеслава Гладкова. Но Белозерцев был допущен к выборам и набрал рекордные 78,7% голосов. Губернатор остался в Пензе, Мельниченко — в Совфеде, а Гладкова отправили управлять Белгородской областью в качестве врио.

Судя по всему, такой результат стал неожиданностью и для местных жителей: иначе как объяснить, что после задержания Белозерцева «фургаловская история» не повторилась и на защиту губернатора Пенза не вышла? А 22 марта в регионе задержали экс-главу участкового избиркома и предъявили обвинение в фальсификации итогов губернаторских выборов 2020 года.

«Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены еще в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям», — заявила по этому поводу глава ЦИК Элла Памфилова.

Перед выборами политологи делали ставку на пришествие губернатором Гладкова, а запасным вариантом был Мельниченко. Теперь Гладков занят Белгородом, а парламентарий — единственный свободный кандидат в Москве, кому Пензенская область не чужая. Другой назначенец федерального центра будет «варягом». Сам Мельниченко возможное «повышение» до главы региона не комментирует.

Не исключает подобного назначения в Пензе политолог, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Мельниченко выбирался по принципу постоянной связи с регионом по оперативным вопросам и по участию в разных проектах, в которые область включена. Он взаимодействует с федеральными органами власти, законодательными и так далее. По этой логике сложно найти кандидата технологичнее, чем член Совфеда. Мельниченко — подготовленный, полностью понимающий территорию. Некоторыми обязанностями губернатора он занимается ежедневно», — рассказал Кирьян в комментарии «Политике Сегодня».

Кандидатура Мельниченко хоть и вероятна, но эксперт призывает не торопить события. К началу сентябрьских досрочных выборов губернатора Пензенской области на эту должность будет представлен не один человек.

«Варианты будут разные — "Единая Россия" сама может сама по себе делать какие-то предложения», — заключил политолог.

Другие варианты

Из числа местных регион мог бы возглавить министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, тоже прошедший «школу губернаторов» РАНХиГС, отмечал ранее политолог Илья Гращенков. Но 24 марта стало понятно, что из правительства Пензенской области никто на повышение не пойдет — оно попросту ушло в отставку.

Возможно, в губернаторском кресле мы увидим и выходца из «Росатома» Александра Тузова, полагает эксперт. Но ему еще с начала февраля пророчат руководство Ульяновской областью, а ныне распространились аналогичные слухи о возможном назначении главой проблемной республики Марий Эл.

«Кто сменит Белозерцева? Вряд ли сенатор Мельниченко, он уже проходил кастинг на этот пост и вроде бы был отклонен, по каким-то соображениям. Скорее всего, это будет какое-то внешнее назначение, как уже было в Белгородской области», — заявил Гращенков в Telegram.

И все же внешнее назначение вполне возможно, учитывая коррупционный характер уголовного дела, в котором фигурирует Белозерцев.

Новым губернатором Пензенской области должен стать «чужак», никак не связанный с местными элитами, поделился мнением генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Коррупция — процесс командный, подчеркивает политолог: есть некоторые сомнения в том, чтобы брать человека из «пензенской команды». Тем не менее, с точки зрения федерального центра у «свояка» в регионе есть свои преимущества.

«У нас перед глазами Хабаровский край, а никто еще одного такого не хочет. Сергея Фургала арестовали не за коррупцию: тогда бы толп на улицах не было. Коррупция — преступление против граждан, а убийство — против одного человека. Те, кто вышли за Фургала, про это убийство ничего не знают [Фургал обвиняется в преступлениях, совершенных в 2000-х годах, — прим.ред.]. А те, кто в Пензе, знают, что у них цены на лекарства за последнее время сильно выросли», — рассказал Журавлев «Политике Сегодня».

Коррумпированных чиновников рядовые граждане не любят в любой стране мира, констатирует политолог. Но, возможно, идея выдвинуть сенатора на должность врио губернатора Пензенской области связана с тем, что правительственный аппарат не хочет экспериментировать и рисковать «вторым Хабаровском», выдвигая варяга, предполагает Журавлев.

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