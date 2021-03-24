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5:17   24 Марта 2021
Общество

Госдума может принять закон о бесплатном проезде для детей до 16 лет

Госдума может принять закон о бесплатном проезде для детей до 16 лет

Единые бесплатные проездные для детей до 16 лет предлагают ввести в городском общественном транспорте.

С таким предложением выступил зампред комитета по образованию Максим Зайцев, объяснив это тем, что в начале года парламент запретил высаживать из транспорта пассажиров, не достигших 16 лет, без билета. При этом многие в Госдуме готовы поддержать инициативу, но некоторые назвали идею популистской, передают "Известия".

Согласно законопроекту, пассажиры от семи до 16 лет смогут ездить по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок. Такие меры помогут избежать создавшейся коллизии, при которой лицам младше 16 лет фактически уже разрешен бесплатный проезд.

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#дети #госдума #проезд

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