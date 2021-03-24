Цены на алкоголь в России могут существенно вырасти в 2021 году

Цены на алкогольные напитки в России вырастут в 2021 году из-за дефицита сырья, курса доллара и евро и других причин, заявили эксперты.

Цены на алкогольные напитки в России вырастут в 2021 году из-за дефицита сырья, курса доллара и евро и других причин, заявили эксперты.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, стоимость водки и пива российского производства в этом году увеличится минимум на пять процентов. Отечественные вина подорожают на 10-15 процентов, так как на рынке будет дефицит сырья из-за импортных виноматериалов, передают "Известия".

Эксперт добавил, что импортная алкогольная продукция вырастет в цене на пять процентов из-за стабильности курса доллара и евро.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев прогнозирует самый большой рост в ценовом сегменте до 500 рублей. Алкоголь за 300 рублей подорожает до 350.

Рост цен в пределах инфляции прогнозирует глава Совета Торгово-промышленной палаты по потребительскому рынку Александр Борисов. На восемь-десять процентов подорожают крепкие напитки.

В Минфине РФ отрицают наличие предпосылок к росту цен на алкоголь до конца 2021 года. Изменений в рамках акцизной политики не планируется.