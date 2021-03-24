Блинкен выразил Германии возражения США из-за строительства "Северного потока — 2"

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом высказал возражения США по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2".

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом высказал возражения США по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2".

Госдепартамент США информирует, что Блинкен на встрече подчеркнул приверженность Соединенных Штатов работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России "подорвать коллективную безопасность". В связи с этим он отметил, что Вашингтон выступает против реализации проекта.

Накануне Блинкен призвал остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", поскольку это "плохая идея". По его словам, реализация проекта якобы противоречит "энергетическим целям ЕС" и подрывает безопасность Украины.