NASA запланировало первый в истории полет вертолета на Марсе

Специалисты NASA запланировали первые испытания вертолета Ingenuity на апрель 2021 года.

Специалисты NASA запланировали первые испытания вертолета Ingenuity на апрель 2021 года.

Первая цель аппарата — подняться на высоту в три метра, постепенно увеличить высоту еще на два метра. Притом технически вертолет может подняться и выше, если полет будет успешным. При помощи фотоаппаратуры, закрепленной на устройстве, ученые хотят получить снимки труднодоступных для марсохода Perseverance мест планеты, сообщает NASA.

Ориентировочный срок запуска — 8 апреля. Но, по словам главного разработчика Ingenuity Боба Бэларама, эта дата может сдвинуться на несколько дней. Также в организации уточнили, что крушение станет для вертолета гибельным из-за хрупкости конструкции.