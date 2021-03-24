Зеленский утвердил новые санкции против российских граждан и СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против 23 жителей России, а также ряда российских СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против 23 жителей России, а также ряда российских СМИ.

Действие решения Совбеза Украины о санкциях затронуло первого заместителя главы МВД Александра Горового, сенатора Людмилу Нарусову, чиновников других ведомств, компанию МИА "Россия сегодня", ТАСС, "Росгосстрах", "Ленту.ру" и "Газету.ру".

Документ "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" появился 23 марта 2021 года на сайте офиса главы государства, отмечает ТАСС.

Помимо того, санкции Зеленского распространились также на депутатов Европарламента, которые являются гражданами Франции, Виржини Жорон, Жан-Лена Лакапеля и Оливье Филиппа.