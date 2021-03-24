Глава минздрава Италии заявил о нужде в российской вакцине

Итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что стране нужны все вакцины от коронавируса, в том числе российский "Спутник V".

Итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что стране нужны все вакцины от коронавируса, в том числе российский "Спутник V".

Италии нужны эффективные и безопасные препараты. Об этом Сперанца заявил в популярной программе государственного телеканала Rai 3.

"Следовательно, мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", — сказал минист здравоохранения Италии.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал, что Евросоюз одобрил четыре препарата от коронавируса, которых достаточно для выработки коллективного иммунитета. Поэтому Европа не нуждается в "Спутнике V".