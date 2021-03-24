Ракеты упали в подконтрольном США нефтегазовом районе Сирии

Несколько взрывов прогремели недалеко от американской базы в Коноко, сирийская провинция Дейр-Эз-Зор. Об этом сообщила возглавляемая США коалиция во вторник, 23 марта.

Несколько взрывов прогремели недалеко от американской базы в Коноко, сирийская провинция Дейр-Эз-Зор. Об этом сообщила возглавляемая США коалиция во вторник, 23 марта.

По данным американской стороны, пострадавших среди военного контингента США нет. Также не зафиксировано материального ущерба. Ни одна из террористических группировок Сирии пока не взяла на себя ответственность за серию взрывов.

Вместе с этим ливийский телеканал Аl-Mayadeen сообщает о раненных в результате ракетного обстрела американской военной базы. Из Пентагона подтверждений по поводу инцидента не поступало.