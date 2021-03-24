Байден обратился к Сенату США с призывом сократить оборот штурмового оружия

Вопрос ужесточения контроля за оборотом штурмового оружия рассмотрят в Конгрессе США. Такое заявление сделал президент Джо Байден.

Вопрос ужесточения контроля за оборотом штурмового оружия рассмотрят в Конгрессе США. Такое заявление сделал президент Джо Байден.

Американский лидер отреагировал на стрельбу из огнестрельного оружия в супермаркете города Боулдер. По его словам, сенаторы и конгрессмены должны оперативно реагировать на подобные случаи и действовать, чтобы они не повторялись.

"Я призываю своих коллег в Палате представителей и сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие в своей стране", — подчеркнул Байден.

Полиция быстро задержала мужчину, который открыл огонь в магазине. Мотивы произошедшего пока не известны.