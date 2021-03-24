Сенаторы-демократы попросили Байдена остановить строительство "СП-2"

Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой прекратить строительство "Северного потока — 2" при помощи политического влияния.

Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой прекратить строительство "Северного потока — 2" при помощи политического влияния.

Для того чтобы повлиять на исход строительства, необходима руководящая роль президента США, уверены сенаторы, согласно данным РИА Новости.

"Мы пишем, чтобы подтвердить наше несогласие с газопроводом "Северный поток — 2", явным инструментом российского злонамеренного влияния в Европе", — отмечено в письме политиков.

Они убедительно попросили Байдена использовать все имеющиеся способы в распоряжении правительства, которые могут прервать реализацию проекта. Кроме того, они напомнили, что необходим "дипломатический напор" в переговорах по всей Восточной и Западной Европе.