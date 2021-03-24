Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) опубликовала дополнительные материалы по Ливийскому докладу ООН.

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) опубликовала дополнительные материалы по Ливийскому докладу ООН.

ФАН 20 марта разместил статью "Старые фейки нового доклада ООН по Ливии". Там был представлен отчет с анализом международных экспертов. Журналисты Федерального агентства новостей провели серьезную работу по опровержению выводов доклада о якобы участии российских военных в ливийском конфликте. В сообщении говорится, что ООН без весомых доказательств сообщали о присутствии "ЧВК Вагнера" в Аль-Джуфре (HL69), Бираке (BCQ), Аль-Кардабии (HLGD), Сабхе (HLSS), Ваддане (HL72) и на нефтяном предприятии "Аш-Шарара".

Журналисты провели анализ данных, которые находятся в открытых источниках. Благодаря этому удалось выяснить, что с анонимных аккаунтов в соцсетях распространялась информация о ЧВК, которая якобы находилась в регионе. В ходе опроса жителей Сирта, корреспондент ФАН узнал, что большая часть поселения не видела сотрудников ЧВК. Однако были и те, которые говорили о наличии военных, но ссылались только на сведения из интернета.

Исходя из этой информации можно сделать вывод, что военное присутствие России в Ливии, которое длительное время приписывают Москве, является инструментом пропаганды. Цель — дискредитация страны.