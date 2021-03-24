Ливийцы опровергли сведения о наличии российских военных в Сирте
Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) опубликовала дополнительные материалы по Ливийскому докладу ООН.
ФАН 20 марта разместил статью "Старые фейки нового доклада ООН по Ливии". Там был представлен отчет с анализом международных экспертов. Журналисты Федерального агентства новостей провели серьезную работу по опровержению выводов доклада о якобы участии российских военных в ливийском конфликте. В сообщении говорится, что ООН без весомых доказательств сообщали о присутствии "ЧВК Вагнера" в Аль-Джуфре (HL69), Бираке (BCQ), Аль-Кардабии (HLGD), Сабхе (HLSS), Ваддане (HL72) и на нефтяном предприятии "Аш-Шарара".
Журналисты провели анализ данных, которые находятся в открытых источниках. Благодаря этому удалось выяснить, что с анонимных аккаунтов в соцсетях распространялась информация о ЧВК, которая якобы находилась в регионе. В ходе опроса жителей Сирта, корреспондент ФАН узнал, что большая часть поселения не видела сотрудников ЧВК. Однако были и те, которые говорили о наличии военных, но ссылались только на сведения из интернета.
Исходя из этой информации можно сделать вывод, что военное присутствие России в Ливии, которое длительное время приписывают Москве, является инструментом пропаганды. Цель — дискредитация страны.