Досрочные выборы главы Пензенской области состоятся в сентябре

Досрочные выборы губернатора должны пройти в Пензенской области в сентябре, в единый день голосования, сообщил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Досрочные выборы губернатора должны пройти в Пензенской области в сентябре, в единый день голосования, сообщил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Всего в единый день голосования, 19 сентября, прямые выборы глав должны пройти в девяти субъектах РФ. Депутаты заксобраний будут выбирать высших административных лиц еще в трех регионах, сообщает со ссылкой на Шевченко ТАСС.

Решение о назначении выборов глав регионов, согласно законодательству, должно быть принято не позднее чем за 90 дней и не ранее чем за 100 дней до дня голосования.

Ранее президент России Владимир Путин снял с поста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о коррупции.