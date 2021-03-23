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23:39   23 Марта 2021
Политика

Досрочные выборы главы Пензенской области состоятся в сентябре

Досрочные выборы главы Пензенской области состоятся в сентябре

Досрочные выборы губернатора должны пройти в Пензенской области в сентябре, в единый день голосования, сообщил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Всего в единый день голосования, 19 сентября, прямые выборы глав должны пройти в девяти субъектах РФ. Депутаты заксобраний будут выбирать высших административных лиц еще в трех регионах, сообщает со ссылкой на Шевченко ТАСС.

Решение о назначении выборов глав регионов, согласно законодательству, должно быть принято не позднее чем за 90 дней и не ранее чем за 100 дней до дня голосования.

Ранее президент России Владимир Путин снял с поста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

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#выборы #пензенская область

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