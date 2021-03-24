Проханов уверен, что Америка в любом случае натравит Украину на Донбасс

Соединенные Штаты Америки нацелены повышать градус противостояния с Россией и ради этого Вашингтон в конце концов прикажет Украине начать наступление на республики Донбасса.

Соединенные Штаты Америки нацелены повышать градус противостояния с Россией и ради этого Вашингтон в конце концов прикажет Украине начать наступление на республики Донбасса.

Такое мнение в эфире радиостанции «ТВ» высказал русский писатель Алексей Проханов, который также высказал уверенность в том, что в случае атаки ВСУ на Донбасс, Россия не останется в стороне и помешает Киеву силой вернуть отделившийся регион.

«Я полагаю, что, если американцы не дождутся от России достаточно уверенного и твердого ответа, они должны вскипятить воду в еще большей степени, они должны начать украинскую экспансию и драму. То, что Украина готова ударить и рассечь луганские и донецкие фронты для того, чтобы выйти к границам Донецкой и Луганской области – это очевидно», — заявил писатель.

При этом Проханов напомнил, что Россия не оставит ополченцев Донбасса один на один с ВСУ, поэтому не менее очевидно, что Киев потерпит неудачу.

«Путин многократно говорил, что две эти народные республики не будут оставлены Россией», — добавил он.

Напомним, на минувшей неделе, в дни, когда Россия отмечала семилетнюю годовщину воссоединения с полуостровом Крым, президент РФ Владимир Путин заявил, что в свое время большевики, исходя из неясных до сих пор соображений, раздали союзным республикам исконно русские земли, которые после распада Советского Союза оказались в составе других государств, проводящих зачастую антироссийскую политику.

При этом глава государства отметил, что Москва не согласна мириться с таким положением вещей и никому не позволит использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации.