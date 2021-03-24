  Рар: внешняя политика ЕС лишена благоразумия

Евросоюз под давлением США и из-за непрофессионализма отдельных внутренних бюрократов полностью потерял способность благоразумно вести внешнюю политику.

Евросоюз под давлением США и из-за непрофессионализма отдельных внутренних бюрократов полностью потерял способность благоразумно вести внешнюю политику.

Об этом у себя в Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, отмечая, что Европа продолжает считать себя носителем более высокой морали, более правильной стороной, которой, с ее колокольни, позволено то, что не позволено другим.

«Вот и сейчас – ЕС вводит санкции против своего главного торгового партнера, Китая, и удивляется тому, что Пекин отвечает контрсанкциями. Европа твердит: "Вы, китайцы и русские нарушаете права человека и заслуживаете санкций. А мы ничего плохого не сделали, почему против нас вводятся контрмеры?"», — приводит немецкий политолог ход мыслей европейских политиков.

Нынешнее европейское руководство, по его словам, вслед за партнерами из США, пытается вести диалог с Россией и с Китаем с позиции силы, но именно это закономерно ведет к возрастанию конфликтности в отношениях.

Внешнеполитическая практика Евросоюза, отмечает Рар, к сожалению, утратила такой умный принцип как достижение изменений через торговлю, который действовал еще несколько десятилетий назад. Тогда Европа продвигала идею, что на недостаточно демократичные страны можно оказывать влияние не силой, а путем налаживания экономических связей с ними.

«(Глава МИД России Сергей) Лавров прав, действительно, ЕС в одностороннем порядке разрушил все механизмы сотрудничества с Россией. Это правда», — признает немецкий эксперт.

Поляки и литовцы еще в 2000-х годах заблокировали договор о партнерстве и сотрудничестве. В 2012 году – еще до событий на Украине – Германия отказалась от партнерства по модернизации, при чем сделала это в одностороннем порядке, и объяснила свой шаг тем, что Россия «отказалась от принципов либеральной демократии».

Третьим разрушенным механизмом, по словам Рара, стали саммиты Евросоюза и России. Последний такой саммит состоялся в 2013 году. Своим отказом от дальнейших встреч в данном формате европейцы демонстрируют незаинтересованность в сотрудничестве с Москвой.

«То, что с правами уйгуров и с политической обстановкой в Гонконге есть серьезные проблемы, очевидно всем за пределами КНР, но пытаясь наказать Китай санкциями, Европа лишь наносит ущерб самой себе», — заключает свою мысль Александр Рар.

Напомним, в начале текущей недели Евросоюз ввел в отношении Китая санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Под санкции попали четыре гражданина КНР и одна организация.

В ответ китайский МИД заявил о встречных санкциях в отношении ряда частных лиц и организаций Евросоюза.