Самый большой вред из всех украинских министерств стране наносит Министерство иностранных дел и его сотрудники, особенно посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Самый большой вред из всех украинских министерств стране наносит Министерство иностранных дел и его сотрудники, особенно посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Пора провести у нас конкурс на тему: какое из министерств приносит наибольший вред нашей стране. Пока с отрывом лидирует наш МИД. — пишет эксперт. — Посольство Украины в Германии возглавляет некто Андрий Мельник, который в своей вредоносной деятельности никак не угомониться».

По его словам, Мельник то отчитывает президента ФРГ, то требует, чтобы Берлин отобрал у России и вернул Украине Крым, возвращая таким образом «моральный долг» за две немецкие оккупации полуострова в течение прошлого века.

Говоря об этом, Погребинский имеет в виду недавнюю скандальную статью Мельника в немецком издании Berliner Zeitung, в которой украинский посол действительно напомнил, что войска Германии в ХХ веке дважды оккупировали Крымский полуостров – в годы Гражданской войны и во время Второй мировой войны. По мнению украинского посла, теперь Берлин должен искупить свою вину перед Киевом, оказав ему помощь в возвращении полуострова якобы «оккупированного Россией. Эти претензии Мельника, кстати, в бундестаге назвали маразмом.

«Ну а теперь весь МИД во главе с «потомственным дипломатом» поддержала Японию в споре с Китаем вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку)», — добавил Михаил Погребинский.

Напомним, архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку) вместе с Тайванем перешли под контроль Японии в 1895 году. Однако по окончании Второй мировой войны Япония отказалась от своих претензий на Тайвань, который вернулся к Китаю. И на основании этого в Пекине поставили под сомнение принадлежность Японии и архипелага Дяоюйдао (Сенкаку).

В последнее время китайские сторожевые корабли развивают особенно большую активность в районе спорных островов. Например, только в феврале текущего года военные корабли КНР 14 раз оказывались в непосредственной близости от островов, вызывая обеспокоенность в Токио.