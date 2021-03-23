Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения России

Кадровая проблема остается главной в системе здравоохранения России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому.

Кадровая проблема остается главной в системе здравоохранения России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому.

По ее словам, актуальной остается проблема недостатка врачей, что влияет на доступность медицинской помощи для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов во многих регионах России, передает RT.

Голикова выразила надежду, что решить вопрос поможет уже начатая по поручению президента России Владимира Путина программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Вице-премьер считает, что денег в области здравоохранения недостаточно, и нужно искать пути разрешения в этой ситуации.