Власти Британии намерены ввести штраф за отдых за границей в размере 5 тысяч фунтов стерлингов. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Британии намерены ввести штраф за отдых за границей в размере 5 тысяч фунтов стерлингов. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сведения на сайте правительственных документов указывают, что граждане Соединенного Королевства не имеют право выезжать за рубеж без уважительной причины. Нарушители будут оштрафованы с учетом опубликованного документа "дорожной карты" по COVID-19, который планируют принять на текущей неделе. Отмечается, что второй этап начинается с 29 марта.

"Новости цивилизации. История о том, как дисфункцию системы оплачивают подданные, а причина всех бед — "российская угроза", — отметила Захарова на своей странцие в Facebook.

Так, согласно нововведениям, штраф будет составлять примерно 525 тысяч рублей. С момента вступления документа в силу, британцы смогут выезжать в Европу только с письменного разрешения и указанием веской причины — сдачи долгов по учебе, выполнению юридических обязательств, посещения похорон или свадьбы.