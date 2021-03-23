Региональное отделение «Родины» попросила МЧС позаботиться о пострадавших в Муроме

Представители партии "Родина" обратились к МЧС с просьбой организовать пункты обогрева в районах города Муром, которые остались без тепла из-за аварии на теплотрассе.

Представители партии "Родина" обратились к МЧС с просьбой организовать пункты обогрева в районах города Муром, которые остались без тепла из-за аварии на теплотрассе.

Около часа дня 23 марта в Муроме Владимирской области во время проведения взрывных работ была повреждена тепломагистраль. В результате происшествия центр города остался без тепла и электроснабжения. Свет восстановили в кратчайшие сроки.

На данный момент без отопления и горячей воды остаются 309 жилых домов, восемь школ и 13 детских садов. Это почти 23 тысячи горожан среди которых 3,5 тысяч детей. Коммунальные службы обещают устранить поломку в полночь.

Из-за происшествия председатель Владимирского регионального отделения партии "Родина" Магамед Ахматов обратился к местной администрации и МЧС. Он отметил, что для такого небольшого города, эта авария может стать катастрофой.

"На дворе — зима и панельные строения остывают моментально. А впереди — ночь без тепла и горячей воды. Мы обращаемся к МЧС с просьбой организовать мобильные пункты обогрева на пострадавших улицах. Мы обращаемся и к Администрации: семьям с детьми, пожилым людям в первую очередь надо предложить переместиться в те же школы в других районах города, организовать централизованный транспорт для этого", — сообщил Ахматов.

Он добавил, что представители партии "Родина" продолжат держать ситуацию на контроле. Они также приложат все усилия для скорейшей ликвидации аварии.