Пушков: Украину ждет очень печальная демографическая судьба

Численность украинского населения, неуклонно снижавшаяся после обретения республикой независимости, продолжит падать, также, как это происходит в Литве и Латвии, потерявших после распада СССР по 30% жителей.

Численность украинского населения, неуклонно снижавшаяся после обретения республикой независимости, продолжит падать, также, как это происходит в Литве и Латвии, потерявших после распада СССР по 30% жителей.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем очередном посте сенатор прокомментировал слова бывшего советника министра социальной политики Украины Леонида Лебедева, который рассказал о резком ухудшении демографической ситуации в стране за 2020 год.

В частности, Лебедев сообщил, что на Украине упала рождаемость, сократилось также число зарегистрированных браков и разводов, и при этом возросли показатели по домашнему насилию.

Согласно статистическим данным, приведенным экс-министром, в прошлом году на Украине смертность более чем вдвое превысила рождаемость – на 296 тысяч рожденных детей пришлось 617 тысяч зарегистрированных в стране смертей. Такое стремительная естественная убыль населения происходит потому, что украинцы стараются экономить на всем и не хотят заводить детей.

Алексей Пушков, комментируя это сообщение, отметил, что демографический расцвет Украины пришелся на советский период, а с тех пор численность населения неуклонно падает.

«Украина идет по пути Латвии Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения», — пишет сенатор.

За прошедшие после распада СССР тридцать лет население Литвы сократилось с 3,7 миллиона человек до 2,78 миллиона, а Латвии – с 2,65 миллиона жителей до 1,91 миллиона, то есть обе республики по данным Всемирного банка потеряли по 30% своего населения.

«И это при том, что прибалты находятся в Евросоюзе, который их долго дотировал, а Украина получает от него только разовые вспомоществования. Так что судьба Украины будет еще печальнее», — заключил Алексей Пушков.

Напомним, ранее во вторник, 23 марта, были опубликованы данные о ВВП Украины, который по итогам 2020 года составил 154,8 миллиарда долларов. Таким образом в Киеве признали, что Украина остается беднейшей страной Европы.