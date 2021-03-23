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21:33   23 Марта 2021
Политика

Путин уволил губернатора Пензенской области Белозерцева в связи с утратой доверия

Путин уволил губернатора Пензенской области Белозерцева в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин снял с поста пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор Пензенской области ранее стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Следователи обвиняют его в совершении взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Белозерцев свою вину не признает.

Суд отправил экс-чиновника под стражу до 20 мая. Ценности и имущество бывшего губернатора Пензенской области могут быть арестованы судом. Суд также арестовал бизнесмена Бориса Шпигеля, задержанного в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области.

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#путин #губернатор #белозерцев

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