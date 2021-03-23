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21:07   23 Марта 2021
Политика

Путин привился вакциной от коронавируса — Песков

Путин привился вакциной от коронавируса — Песков

Российский лидер Владимир Путин во вторник сделал прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", — сообщил Песков.

Накануне сообщалось, что Путин намерен привиться от COVID-19 во вторник. О каком препарате идет речь, не уточняется. Вероятно, это одна из трех отечественных разработок.

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