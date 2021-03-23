Российские ученые создали безвредную для экологии замену пищевой пленке

Команда ученых из России совместно с коллегами из Индии разработала прототип съедобной пищевой пленки для упаковки продуктов.

Команда ученых из России совместно с коллегами из Индии разработала прототип съедобной пищевой пленки для упаковки продуктов.

Предполагается, что материал можно использовать для упаковки любых пищевых продуктов: от фруктов до рыбы. Пленка безопасна для здоровья, а всего за сутки после утилизации она почти полностью растворится в воде без вреда для экологии.

В основе такой эко-пленки находится биополимер из морских водорослей. Его еще используют в пищевой промышленности в качестве загустителя. К этому компоненту ученые добавили молекулы феруловой кислоты, которую получают из продуктов переработки деревьев из семейства лавровых.

В состав материала можно добавить и противовирусные средства, чтобы продукты сохранялись гораздо дольше. Под противовирусными средствами эксперты подразумевают только натуральные компоненты, а именно имбирь и куркуму.