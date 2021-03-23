Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:57   23 Марта 2021
Общество

Российские ученые создали безвредную для экологии замену пищевой пленке

Российские ученые создали безвредную для экологии замену пищевой пленке

Команда ученых из России совместно с коллегами из Индии разработала прототип съедобной пищевой пленки для упаковки продуктов.

Предполагается, что материал можно использовать для упаковки любых пищевых продуктов: от фруктов до рыбы. Пленка безопасна для здоровья, а всего за сутки после утилизации она почти полностью растворится в воде без вреда для экологии.

В основе такой эко-пленки находится биополимер из морских водорослей. Его еще используют в пищевой промышленности в качестве загустителя. К этому компоненту ученые добавили молекулы феруловой кислоты, которую получают из продуктов переработки деревьев из семейства лавровых.

В состав материала можно добавить и противовирусные средства, чтобы продукты сохранялись гораздо дольше. Под противовирусными средствами эксперты подразумевают только натуральные компоненты, а именно имбирь и куркуму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ученые #исследование #пищевая пленка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров