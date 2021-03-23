Лавров и Ван И обсудили подготовку визитов на высшем уровне

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И затронули тему подготовки контактов на высоком и высшем уровне в ходе переговоров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И затронули тему подготовки контактов на высоком и высшем уровне в ходе переговоров.

Переговоры прошли в соответствии с деловым и конкретным характером, пояснил Лавров. Он выступил с соответствующим заявлением на совместной пресс-конференции с Ван И во вторник.

"Предметно обсудили пути дальнейшего продвижения практической кооперации в условиях существующих эпидемиологических ограничений, а особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях", — отметил министр иностранных дел РФ.

Ранее Ван И рассказал о договоре о добрососедстве между Китаем и Россией. Стороны договорились о продлении действия документа на пять лет.