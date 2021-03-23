Отношение россиян к вакцинации от COVID-19 обсудили в эфире "Время покажет"

Эксперты прокомментировали отношение граждан России к вакцинации от COVID-19 в студии программы "Время покажет".

Эксперты прокомментировали отношение граждан России к вакцинации от COVID-19 в студии программы "Время покажет".

По мнению кандидата медицинских наук Евгения Тимакова, люди не воспринимают угрозу серьезно, если не видят и не чувствуют опасности. Так как ковидные ограничения в нашей стране довольно лояльные, часть населения не спешит прививаться, ожидая выпуск третьей российской вакцины. Он добавил, что к июню количество привитых россиян может составить 20 миллионов.

Политолог Андрей Никулин обратил внимание, что вред от вакцины в любом случае будет меньше, чем риск заражения коронавирусной инфекцией. Он порекомендовал принять рациональное решение и привиться, чтобы не страдать в больнице и не подвергать риску свою жизнь.

Анализ применения российской вакцины "Спутник V" в Мексике и Аргентине показал отсутствие побочных эффектов, заявил президент России Владимир Путин. Независимую экспертизу проводили правительственные органы стран, сообщало РИА Новости.