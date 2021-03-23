Адвокат спрогнозировал сроки по делу Белозерцева и Шпигеля

Юрист рассказал, кого ждет более серьезное наказание в деле экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Юрист рассказал, кого ждет более серьезное наказание в деле экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Суд менее благосклонен к тем, кто получает взятку, прокомментировал адвокат Игорь Бушманов сайту 360tv.ru дело о коррупции. Юрист пояснил, что статьи Уголовного кодекса о даче и получении взятки по наказанию одинаковые, однако судья обычно выносит более суровый приговор тому, кто принял деньги.

Фигурант дела, которого успешно подкупили, может получить до 15 лет лишения свободы, отметил Бушманов. В практике собеседника нередко бывали случаи, когда в отношении тех, кто дает взятку, преследование прекращалось, поскольку лицо давало необходимые показания. Обычно в отношении взяткодателей избирают нижний предел наказания. Это зависит от смягчающих обстоятельств, пояснил адвокат.

Экс-губернатора Пензенской области арестовали по обвинению в получении многомиллионной взятки. Следствие считает, что Белозерцев в течение прошлого года получил от Шпигеля и его жены более 31 млн рублей за покровительство при заключении госконтрактов.