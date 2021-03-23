Мотострелки ЗВО отработают боевые стрельбы в Калининградской области

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа РФ отработают тактические действия в маневренной обороне, сообщает пресс-служба ЗВО России.

Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа РФ отработают тактические действия в маневренной обороне, сообщает пресс-служба ЗВО России.

Мотострелки армейского корпуса Балтийского флота проводят боевые стрельбы. Военнослужащие отработают развертывание подразделений, а также тактическую, инженерную и специальную подготовку. Условия проведения маневров будут максимально приближены к боевым.

Мотострелковые подразделения откроют огонь по мишеням из разных видов боевого вооружения: стрелкового оружия, гранатометов, танков и даже боевых машин.

Всего в учениях примут участие свыше 1 000 военнослужащих ЗВО. Кроме этого, в маневрах задействовано около 70 единиц техники, среди которых БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", зенитные комплексы "Тунгуска" и системы залпового огня "Град" и "Смерч".