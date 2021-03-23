В США опровергли сообщения СМИ о ранении военнослужащих при обстреле в САР

Спикер Международной коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о ранении военнослужащих ВС США при обстреле американской базы в Сирии.

Спикер Международной коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг информацию о ранении военнослужащих ВС США при обстреле американской базы в Сирии.

Официальный представитель в рамках общения с прессой заявил, что информация телеканала Al-Mayadeen о пострадавших в ходе ракетной атаки военной базы США в сирийской провинции Дейр эз-Зор среди военных ВС Соединенных Штатов не соответствует действительности.

"Это заявление некорректно. Меня проинформировали, что одна из ракет приземлилась в нескольких сотнях метров от позиций американских войск. В результате атаки не было ни ранений, ни ущерба", — заявил полковник Маротто.

О том, кто совершил атаку на американскую военную базу в Дейр эз-Зоре, неизвестно. Дополнительной информации о раненых больше не поступало.